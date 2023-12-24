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        Ordu'da kayıp çiftin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu

        Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan Alaattin ve Nuray Bükü çiftinin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 23:42 Güncelleme: 24.12.2023 - 23:51
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        Ordu'da kayıp çiftin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu
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        Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan Alaattin ve Nuray Bükü çiftinin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesinden Kumru ilçesindeki bir cenazeye gitmek için 61 AR 844 plakalı otomobilleriyle yola çıkan Alaattin (57) ve Nuray Bükü (56) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzere çalışma başlatan ekipler aracın Kumru ilçesine bağlı Pösküden mevkisinde Elekçi Irmağı'na devrildiğini belirledi.

        Ekiplerce iş makinesi yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde Alaattin ve Nuray Bükü çiftinin cesetleri bulundu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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