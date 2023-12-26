Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Ordu'da, temmuzda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolundaki onarım çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolu yeniden ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da, temmuzda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolundaki onarım çalışmaları tamamlandı.

        Mesudiye Belediye Başkanı Muaammer Özer, AA muhabirine, 10 Temmuz'da sağanak sonucu meydana gelen heyelan sonrası kapatılan Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı Tüneli girişinde yürütülen çalışmaların bittiğini söyledi.

        Yaklaşık 5 ay süren çalışmaların sona ermesiyle yolun yeniden açıldığını ifade eden Özer, sürücülere ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Özer, bölgede 60 metrelik viyadük inşa edildiğini vurgulayarak, "Viyadük, uzunlukları 30 metre olan 3 ayak üzerine kuruldu. Yolun asfaltlanması sonrası da yol yeniden ulaşıma açıldı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava açıldı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava açıldı
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Ordu'da yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırıldı
        Ordu'da yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırıldı
        Cenazeye giderken kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı
        Cenazeye giderken kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı
        Cenazeye giderken dereye savrulan otomobildeki karı- koca hayatını kaybetti
        Cenazeye giderken dereye savrulan otomobildeki karı- koca hayatını kaybetti
        Ordu'da ırmağa devrilen araçta ölü bulunan çiftin cenazeleri defnedildi
        Ordu'da ırmağa devrilen araçta ölü bulunan çiftin cenazeleri defnedildi
        Ordu'da kayıp çiftin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu
        Ordu'da kayıp çiftin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu
        Ordu'da kamyonetin fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Ordu'da kamyonetin fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı