Orhan Gencebay: Hayatım film olmasa da olur

06.01.2019 - 10:49 | Güncelleme:

Usta sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile önceki akşam Etiler'de bir restoranda görüntülendi. Gencebay, geldiği mekanda arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Muhabirlerin, “Müslüm Gürses’in hayatı film yapıldı. Bülent Ersoy yapılmasını istemedi. Sizin hayatınızın da film yapılmasını ister misiniz?” sorusuna usta sanatçı, “Ben onu henüz düşünmedim ama olmasa da olur” dedi

  • 1Orhan Gencebay: Hayatım film olmasa da olur - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, usta sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile önceki akşam Etiler'de bir restoranda görüntülendi. Gencebay, geldiği mekanda arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. 

  • 2Orhan Gencebay: Hayatım film olmasa da olur - Magazin haberleri
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    "İBRAHİM TATLISES'İ DAHA ARAMADIM"

    Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden usta sanatçı, kadim dostu İbrahim Tatlıses’in yeniden ‘İbo Show’ adlı programına başlayacak olmasıyla ilgili sorulan sorulara, “Onu duydum ama daha aramadım kendisini” diyerek cevapladı. 

  • 3Orhan Gencebay: Hayatım film olmasa da olur - Magazin haberleri
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    Komedyen ve yapımcı Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan’ın  Mars Cinema Group’la aralarında yaşanan sinema tartışmasıyla ilgili Orhan Gencebay, "Bu problemi kendi aralarında çözecekler diye düşünüyorum" dedi. 

  • 4Orhan Gencebay: Hayatım film olmasa da olur - Magazin haberleri
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    "HAYATIM FİLM OLMASA DA OLUR"

    Muhabirlerin, “Müslüm Gürses’in hayatı film yapıldı. Bülent Ersoy yapılmasını istemedi. Sizin hayatınızın da film yapılmasını ister misiniz?” sorusuna usta sanatçı, “Ben onu henüz düşünmedim ama olmasa da olur” dedi.

  • 5Orhan Gencebay: Hayatım film olmasa da olur - Magazin haberleri
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