Orhan Gencebay: Hayatım film olmasa da olur

Usta sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile önceki akşam Etiler'de bir restoranda görüntülendi. Gencebay, geldiği mekanda arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Muhabirlerin, “Müslüm Gürses’in hayatı film yapıldı. Bülent Ersoy yapılmasını istemedi. Sizin hayatınızın da film yapılmasını ister misiniz?” sorusuna usta sanatçı, “Ben onu henüz düşünmedim ama olmasa da olur” dedi