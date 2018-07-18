Kimi zaman pencere önünde, kimi zaman mutfak camında büyütülen bitkilerin bakıma ihtiyacı var tabii. Söz konusu bir de orkideyse daha da dikkatli olmakta fayda var. İşte orkide bitkisinin bakımı hakkında bilinmesi gerekenler...
ORKİDE BİTKİSİNİN BAKIMI NASIL OLMALIDIR?
Orkideler direkt güneş ışığını sevmez. Dolaylı ışık, onların yaşaması için doğru ortamdır. Bu nedenle kış ya da yaz fark etmeksizin oda sıcaklığına sahip bir yerde bakılmalıdır.
Orkide ışık aldığı yöne doğru yamulduğu için haftada bir kez bitkinin ışık almayan tarafı, ışık yönüne çevrilmelidir.
ŞEFFAF SAKSI KULLANILMALI
Orkidenin çiçeği kadar kökleri de güneş ışığına ihtiyaç duyar. Bu nedenle şeffaf saksı tercih etmek gerekir. Ayrıca şeffaf saksıyı mümkün olduğunca değiştirmemekte fayda var.
SULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Şebeke suyunda belli bir oranın üzerinde kireç olduğu için, orkidelerin içme suyuyla sulanması önerilir. Sulama, haftada bir veya iki defa olmalıdır.
Yine haftada bir veya iki kez orkidenin yapraklarına su püskürtmek, çiçeğin nem ihtiyacını karşılamasına yardım eder. Öte yandan bitkiye soğuk su vermemek gerekir. Su, oda sıcaklığında olmalıdır.
FAZLA SULAMAYA DİKKAT!
Orkide saksısının drenaj delikleri olmalıdır. Çünkü orkide fazla suyu sevmez. Eğer çiçek gereğinden fazla sulanırsa, su deliklerden akmalıdır. Aksi halde orkidenin kökleri fazla sudan zarar görüp çürümeye başlar.
KEİKİ OLUŞUMU
Keiki, orkidenin uç kısımlarında oluşan bebek orkidedir ve genellikle ilkbaharda oluşur.
Orkideler ölecekleri hissine kapılıp yavru üretmeye çalışırlar. Yavrular olumsuz koşullarda ürer. Eğer okideyi normalden daha karanlık bir alana alıp, sulamalarınızı azaltırsanız keiki oluşumuna fırsat verebilirsiniz. Ancak bu yöntemin garantisi tabii ki yok.
RÜZGARDAN UZAK TUTULMALI
Orkide bitkisi, rüzgarlı yerlerden uzak tutulmalı. Çünkü rüzgar, bitkinin sapında oynamalara sebep olur ve ömrünü azaltır. Orkideler kapı ağzı veya pencere gibi rüzgar alan yerlerden kesinlikle uzak tutulmalıdır.
TOPRAK DEĞİŞTİRME
Orkide toprağı yoğunlukla ağaç kabuklarından oluşur. Bu tarz toprak, orkide köklerinin ışık almasını sağlar ve orkide çiçeği köklerinden ışık alarak beslenir. Ayrıca sulanmalar esnasında doğal olarak toprakta azalmalar olacağından, saksıya toprak ilave etmek bitkinin ömrünü uzatacaktır.
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