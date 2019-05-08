Oruçluyken fondöten kullanmak orucu bozar mı?

Milyonlarca Müslüman, Allahı'ın farz kıldığı Ramazan orucunu tutmaya devam ediyor. Orucunun bozulmasını istemeyen vatandaşların birçok konu hakkında merak ettikleri var. Fondöten kullanmak da bu araştırmaların başında yer alıyor. Peki, Ramazan ayında oruçlu iken fondöten kullanmak orucu bozar mı? İşte tüm detayları ile cevabı...

FONDÖTEN KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken fondöten kullanmak veya makyaj yapmak orucu bozmaz. Çünkü bunlar herhangi bir gıda malzemesi özelliği taşımazlar, sadece cilt tabakasının üstüne yapılan işlemlerdir ve orucu hiçbir şekilde etkilemezler.