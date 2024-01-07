Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü ihraç üsteğmen yakalandı
OSMANİYE'dehakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S., polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
OSMANİYE'dehakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S., polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S.'nin adresini tespit etti. Ekiplerin koordineli yürüttüğü araştırma ve tespit çalışmaları neticesinde H.S. operasyon ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.S., tutuklanarak Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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