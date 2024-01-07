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        Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü ihraç üsteğmen yakalandı

        OSMANİYE'dehakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S., polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:15
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        Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü ihraç üsteğmen yakalandı
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        OSMANİYE'dehakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S., polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.S.'nin adresini tespit etti. Ekiplerin koordineli yürüttüğü araştırma ve tespit çalışmaları neticesinde H.S. operasyon ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.S., tutuklanarak Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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