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        Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

        Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:34
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        Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
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        Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Tren garındaki tören, Atatürk'ün fotoğrafını taşıyan yöresel kıyafetli öğrencilerin Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanmasıyla başladı.

        Karşılamanın ardından izci grubunun taşıdığı Türk bayrağı, Vali Yılmaz'a teslim edildi.

        Halk oyunları gösterisi ve Osmaniye Belediyesi mehteran takımının konserinin ardından protokol üyeleriyle vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na yürüdü.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Anıt şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından vazgeçmeyen, düşmana asla boyun eğmeyen Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederek çıktığı yolda Atatürk’ün, Osmaniye’ye teşrifleriyle onurlandırmasının 99. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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