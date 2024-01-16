Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Tren garındaki tören, Atatürk'ün fotoğrafını taşıyan yöresel kıyafetli öğrencilerin Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanmasıyla başladı.
Karşılamanın ardından izci grubunun taşıdığı Türk bayrağı, Vali Yılmaz'a teslim edildi.
Halk oyunları gösterisi ve Osmaniye Belediyesi mehteran takımının konserinin ardından protokol üyeleriyle vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na yürüdü.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Anıt şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından vazgeçmeyen, düşmana asla boyun eğmeyen Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederek çıktığı yolda Atatürk’ün, Osmaniye’ye teşrifleriyle onurlandırmasının 99. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.