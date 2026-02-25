Canlı
Habertürk
Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Türk Kızılay Kadirli Şubesi ekipleri öğretmenleri gönüllülük hakkında bilgilendirdi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türk Kızılay ekiplerince öğretmenlere gönüllülük ve iyiliğin yaygınlaştırılması üzerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:37
        Türk Kızılay Kadirli Şubesi ekipleri öğretmenleri gönüllülük hakkında bilgilendirdi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türk Kızılay ekiplerince öğretmenlere gönüllülük ve iyiliğin yaygınlaştırılması üzerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Türk Kızılay Kadirli Şubesi Başkanı Yakup Kocabaş, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi.

        Gönüllülüğün yaygınlaştırılması ve Kızılay kulüplerinin aktif tutulmasının önemine değinen Kocabaş, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, yardımlaşma, dayanışma ve merhamet bilincini kazandırma noktasında fedakarca görev yapan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü, umut doluyuz, iyiliği büyütmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

