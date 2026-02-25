Türk Kızılay Kadirli Şubesi ekipleri öğretmenleri gönüllülük hakkında bilgilendirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türk Kızılay ekiplerince öğretmenlere gönüllülük ve iyiliğin yaygınlaştırılması üzerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Türk Kızılay Kadirli Şubesi Başkanı Yakup Kocabaş, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi.



Gönüllülüğün yaygınlaştırılması ve Kızılay kulüplerinin aktif tutulmasının önemine değinen Kocabaş, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, yardımlaşma, dayanışma ve merhamet bilincini kazandırma noktasında fedakarca görev yapan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü, umut doluyuz, iyiliği büyütmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. ​​​​​​​



