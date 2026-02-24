Canlı
        Osmaniye'de kuaförler yaşlıları ücretsiz tıraş etti

        Osmaniye'de kuaförler yaşlıları ücretsiz tıraş etti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuaförler, huzurevinde kalan yaşlıları ücretsiz tıraş etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Osmaniye'de kuaförler yaşlıları ücretsiz tıraş etti

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kuaförler, huzurevinde kalan yaşlıları ücretsiz tıraş etti.

        Gönüllü kuaförler, Kadirli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılarla bir araya geldi.

        Huzurevindeki yaşlıların saç bakımlarını bakan kuaförler, hayırseverler tarafından gönderilen hediyeleri de yaşlılara verdi.

        Berber Yasin Türkmenoğlu, AA muhabirine, gönüllü meslektaşlarıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.


        Huzurevinde yaşlılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Türkmenoğlu, faaliyetlerini sürekli hale getireceklerini kaydetti.

        Huzurevi sakinlerinden Mehmet Bozkuş da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

