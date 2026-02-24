Osmaniye'de kuaförler yaşlıları ücretsiz tıraş etti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuaförler, huzurevinde kalan yaşlıları ücretsiz tıraş etti.
Gönüllü kuaförler, Kadirli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılarla bir araya geldi.
Huzurevindeki yaşlıların saç bakımlarını bakan kuaförler, hayırseverler tarafından gönderilen hediyeleri de yaşlılara verdi.
Berber Yasin Türkmenoğlu, AA muhabirine, gönüllü meslektaşlarıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.
Huzurevinde yaşlılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Türkmenoğlu, faaliyetlerini sürekli hale getireceklerini kaydetti.
Huzurevi sakinlerinden Mehmet Bozkuş da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
