        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'deki Aslantaş Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

        Osmaniye'deki Aslantaş Barajı'na gelen akımdaki artış nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacağı bildirildi.

        Giriş: 23.02.2026 - 15:00
        Osmaniye'deki Aslantaş Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

        Osmaniye'deki Aslantaş Barajı'na gelen akımdaki artış nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacağı bildirildi.

        Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Aslantaş Barajı'na gelen akımdaki artış nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu.

        Vatandaşlara uyarıda bulunan Serdengeçti, "Tahliye süresince Ceyhan Nehri'nde su seviyesi yükselebileceğinden vatandaşlarımızın nehir yatağına yaklaşmamaları, güvenli alanlarda bulunmaları ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

        Adana Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada da son günlerde etkili olan yağış ve kar erimelerinin baraja gelen su akımlarını artırdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Tahliye süresince Ceyhan Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağından nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

