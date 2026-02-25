Türkiye Hentbol Federasyonu Osmaniye'de altyapı sporcu taraması gerçekleştirdi

Türkiye Hentbol Federasyonunca Osmaniye'de, "Altyapı Tarama ve Teknik Uyum Programı" kapsamında taraması yapıldı.



Tosyalı Spor Salonu'nda, program kapsamında 95 sporcunun katılımıyla antrenman gerçekleştirildi.



Milli takım antrenörü Hakan Dinler, Osmaniye'de geleceğin milli sporcularını keşfetmeyi hedeflediklerini söyledi.



Çeşitli yaş kategorilerinden 95 sporcuyu analiz ettiklerini belirten Dinler, "Amacımız yalnızca belirli bir sayıda sporcuyu değerlendirip seçim yapmak değil sporcu havuzumuzu genişleterek daha fazla yeteneğe ulaşmak. Bu doğrultuda düzenli olarak haftalık ve aylık kamplar organize ediyoruz. Neredeyse her ay kamp sürecimiz oluyor ve sporcularımızın gelişimini sürekli gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.



