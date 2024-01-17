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        Osmaniye'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 1 kişi tutuklandı

        Osmaniye'de 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:12
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        Osmaniye'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 1 kişi tutuklandı
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        Osmaniye'de 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Narkotik detektör köpeği yardımıyla araçta yapılan aramada 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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