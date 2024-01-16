Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'den Filistin'deki çocuklara kıyafet gönderildi

        Osmaniye Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince dikilen kıyafetler, Filistin'deki çocuklara gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'den Filistin'deki çocuklara kıyafet gönderildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince dikilen kıyafetler, Filistin'deki çocuklara gönderildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, merkezdeki kursiyerlerin Filistin'deki çocuk için kıyafet diktiğini söyledi.

        Giyim Üretimi Teknoloji atölyelerinde kursiyerlerin çocuklar için 1875 eşofman takımı, 197 havlu, 5 bin 800 maske ve 420 battaniye hazırladığını aktaran Albak, "Dünyanın gözü önünde 7 Ekim’den bu yana yaşanan katliama sessiz kalmayan ender ülkelerden bir tanesiyiz. Her konuda Gazze’deki mazlumların yanında olduğumuzu her platformda belirttik. Burada da arkadaşlarımız kendi gayretleriyle ellerinde gelen ne varsa ortaya koydular." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kıyafet ve battaniyelerin yer aldığı kamyon, dualarla uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var

        Benzer Haberler

        OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıl...
        OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıl...
        Dere yatağındaki kayalıkta ölü bulundu
        Dere yatağındaki kayalıkta ölü bulundu
        Osmaniye'de sosyal medya üzerinden şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de sosyal medya üzerinden şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu
        Osmaniye'de dere yatağında erkek cesedi bulundu
        Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı
        Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de PKK/YPG operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de PKK/YPG operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı