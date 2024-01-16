Osmaniye'den Filistin'deki çocuklara kıyafet gönderildi

Osmaniye Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince dikilen kıyafetler, Filistin'deki çocuklara gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, merkezdeki kursiyerlerin Filistin'deki çocuk için kıyafet diktiğini söyledi.

Giyim Üretimi Teknoloji atölyelerinde kursiyerlerin çocuklar için 1875 eşofman takımı, 197 havlu, 5 bin 800 maske ve 420 battaniye hazırladığını aktaran Albak, "Dünyanın gözü önünde 7 Ekim’den bu yana yaşanan katliama sessiz kalmayan ender ülkelerden bir tanesiyiz. Her konuda Gazze’deki mazlumların yanında olduğumuzu her platformda belirttik. Burada da arkadaşlarımız kendi gayretleriyle ellerinde gelen ne varsa ortaya koydular." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kıyafet ve battaniyelerin yer aldığı kamyon, dualarla uğurlandı.