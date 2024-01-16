Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
İlk olarak Kadirli ilçesine gelen Özdağ, Uzun Çarşı'daki esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.
Partisinin ilçe başkanlığına geçen Özdağ, burada partililerle buluştu.
Daha sonra kent merkezine giden Özdağ, Musa Şahin Bulvarı'nda partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nda gençlerle bir araya gelen Özdağ, ardından kentteki bir alışveriş merkezinde esnafı ziyaret etti.
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