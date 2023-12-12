Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda ruhsatsız 24 tabanca, 7 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.

        Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Kayınvalide katilinden tüyler ürperten öneri!
        Kayınvalide katilinden tüyler ürperten öneri!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de TÜGVA üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını prote...
        Osmaniye'de TÜGVA üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını prote...
        Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan çantanın sahibi tutuklandı
        Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan çantanın sahibi tutuklandı
        Osmaniyeli öğretmen afetten etkilenen bilim sanat sınıfını, okulun deposund...
        Osmaniyeli öğretmen afetten etkilenen bilim sanat sınıfını, okulun deposund...
        Depremde ölen öğrencinin ismi, okulunda yaşatılacak
        Depremde ölen öğrencinin ismi, okulunda yaşatılacak
        Osmaniye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Osmaniye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı