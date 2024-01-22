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        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 6 Suriye uyrukluyu taşıyan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:19
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        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 6 Suriye uyrukluyu taşıyan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçtaki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, sürücü Veysel Y'yi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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