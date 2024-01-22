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        Uygulamada durdurulan otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı

        OSMANİYE'deuygulama noktasında durdurulan otomobilde, Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Veysel Y., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:05
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        Uygulamada durdurulan otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
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        OSMANİYE'deuygulama noktasında durdurulan otomobilde, Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Veysel Y., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilden indirilen 6 kişinin kimlik belgeleri olmadığı ve yasa dışı yollarla Suriye üzerinden ülkeye giriş yaptıkları belirlendi. Araç sürücüsü Veysel Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Cevdetiye Geçici Barınma Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca ise el konularak yediemin otoparkına çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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