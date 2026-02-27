Canlı
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de bir eve el bombası atılmasıyla ilgili yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Osmaniye'de bir eve el bombası atılmasıyla ilgili yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:27
        Osmaniye'de bir eve el bombası atılmasıyla ilgili yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Osmaniye'de bir eve el bombası atılmasıyla ilgili yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim'de bir eve atılan el bombasının patlaması üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerin 472 saatlik kamera kaydını incelemesinin ardından, olaya karıştığı belirlenen 6 şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

