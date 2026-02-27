Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de el freni boşalan panelvanı iş yeri sahibi son anda durdurdu

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde el freni boşalarak yola doğru ilerleyen panelvanı vatandaşın koşarak durdurması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 17:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de el freni boşalan panelvanı iş yeri sahibi son anda durdurdu

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde el freni boşalarak yola doğru ilerleyen panelvanı vatandaşın koşarak durdurması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Cemalpaşa Mahallesi’nde bir iş yerine mal indirildiği sırada park halindeki panelvanın el freni henüz bilinmeyen bir nedenle boşaldı.

        Caddeye doğru hareket etmeye başlayan aracı fark eden iş yeri sahibi, hızla koşarak panelvana ulaştı. Araca binip el frenini çeken vatandaş, aracı durdurarak muhtemel bir kazayı önledi.

        Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmazken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası...
        Osmaniye'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası...
        El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi
        El freni boşalan minibüs ana yola indi, facia son anda önledi
        Osmaniye'de Ramazan davulu okulda çaldı, gelenek canlandı
        Osmaniye'de Ramazan davulu okulda çaldı, gelenek canlandı
        Osmaniye'de 2 metrelik dev yayın balığı vatandaşın ilgi odağı oldu
        Osmaniye'de 2 metrelik dev yayın balığı vatandaşın ilgi odağı oldu
        Osmaniye Zorkun Yaylası'nda kar yağışı başladı
        Osmaniye Zorkun Yaylası'nda kar yağışı başladı
        Osmaniye'de okullarda Ramazan coşkusu: Öğrenciler ilahiye hep bir ağızdan e...
        Osmaniye'de okullarda Ramazan coşkusu: Öğrenciler ilahiye hep bir ağızdan e...