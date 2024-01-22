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        Osmaniye´de tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi

        OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:00
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        Osmaniye´de tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi
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        OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Toprakkale ilçesinde bulunan OSB´deki 40 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasının makine bölümünde saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, fabrikanın depo bölümlerine ulaşmadan 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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