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        Osmaniye'de engelli vatandaşa şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen polise başarı belgesi

        Osmaniye'de tekerlekli sandalyedeki bir kadına şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen polis memuru, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:36
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        Osmaniye'de engelli vatandaşa şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen polise başarı belgesi
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        Osmaniye'de tekerlekli sandalyedeki bir kadına şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen polis memuru, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

        Vali Erdinç Yılmaz, 16 Ocak'ta tekerlekli sandalyeyle Valiliğe gelen yaşlı bir kadına şemsiye tutarak ıslanmasını önleyen Valilik Koruma Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

        Polis memuruna davranışından dolayı teşekkür eden Vali Yılmaz, "Polis memurumuz yaptığı davranışla vicdanımızın sesi oldu. Ben de çok mutlu oldum. Ben, Türk Polis Teşkilatının polislerimizin hepsinin senin gibi yardımsever olduğuna yürekten inanıyorum. Bu milletin evladına yakışan bir davranıştı. Tebrik ediyorum." dedi.

        Polis memuru Mehmet Yılmaz da görevinin gereğini yaptığını belirterek, "Biz her zaman engelli vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Bu bizim zaten asli görevimiz, yapmamız gereken şeydir. Halka hizmet, hakka hizmettir." ifadesini kullandı.

        Konuşmasının ardından Vali Yılmaz, polis memuruna başarı belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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