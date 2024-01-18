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        Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu

        Osmaniye'de, icra memurlarıyla bir iş yerine hacze giden polis, çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:17
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        Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu
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        Osmaniye'de, icra memurlarıyla bir iş yerine hacze giden polis, çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

        Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir iş yerine hacze giden icra memurları ile iş yerindekiler arasında tartışma çıktı.

        Yaşanan arbedede, tabancayla açılan ateş sonucu polis memuru M.K. (34) bacağından vuruldu.

        Yaralı polis memuru, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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