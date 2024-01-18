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        İcra memurlarıyla hacze giden polis memuru tabancayla vuruldu

        OSMANİYE´de, icna memurlarıyla haciz işlemine giden polis memuru M.K. (34), iş yeri sahipleriyle çıkan arbedede tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:15
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        İcra memurlarıyla hacze giden polis memuru tabancayla vuruldu
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        OSMANİYE´de, icna memurlarıyla haciz işlemine giden polis memuru M.K. (34), iş yeri sahipleriyle çıkan arbedede tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine haciz işlemi için giden icra memurları ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede çıktı. Arbede sırasında, haciz memurlarına eşlik eden polis memuru M.K. gruptakilerden birinin açtığı ateşte bacağından vurularak yaralandı. Yaralı polis, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı. M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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