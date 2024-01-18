Osmaniye Valisi Yılmaz, gazetecilerle bir araya geldi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Yılmaz, bir kafede düzenlenen etkinlikte gazetecilerle buluştu.

Depremlerden etkilenen kentte yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şu anda kent merkezinde 1852 deprem konutu teslim aşamasında, teslim edilecek. 124 de köy evimiz teslim aşamasında. Toplam 3 bin 875 konutun yapımı hızla devam ediyor. Toprakkale'de, Hasanbeyli'de, bütün ilçelerde konutlarımız devam ediyor. En hızlı şekilde bitmek için mücadele ediyoruz. Bu çapta ve büyüklükteki bir depremin altından kalkmak gerçekten her devletin ve milletin de harcı değil. Bu devlet, millet bütünleşti, beraber olduk, tek yürek olduk ve bu mücadeleyi veriyoruz."