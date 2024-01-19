2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme! İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 işçinin, reklam tabelası asmak için vinçle çıktıkları binanın 10'uncu katından zincirin kopması sonucu düşerek ölümüne ilişkin vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y, tutuklandı

İzmir'de olay, Bayraklı ilçesi Şehit Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35), plazanın 10'uncu katına vinç ile tabela asmak için çıktı.

VİNCİN ZİNCİRİ KOPTU Hayatını kaybeden Halil Gül, 34 yaşındaydı. DHA'da yer alan habere göre henüz belirlenemeyen nedenle vincin zinciri koptu. Akan ile Gül bindikleri sepetle metrelerce yükseklikten düştü.

2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI Hayatını kaybeden Hüsnü Akan, 35 yaşındaydı. İki kişi ağır yaralanırken, durum polis ve sağlık ekiplerinde bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akan ve Gül'ü ambulansa aldı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER Akan Bayraklı Şehir Hastanesi'ne, Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. VİNCİN SAHİBİ VE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve operatör F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ AA'da yer alan habere göre gözaltına alınan vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 10. katta zincir koptu! Vinç faciası! Haberi Görüntüle