Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG zanlısı tutuklandı

Osmaniye'de, terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu M.A'nın Mersin'de saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, Osmaniye'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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