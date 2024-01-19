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        Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG zanlısı tutuklandı

        Osmaniye'de, terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:08
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        Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG zanlısı tutuklandı
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        Osmaniye'de, terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu M.A'nın Mersin'de saklandığını belirledi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, Osmaniye'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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