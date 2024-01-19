Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında! İstanbul Sancaktepe'de ikamet eden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan 14 yaşındaki oğlunun cinayeti işlediği iddia ediliyor. Gözaltına alınan K.Karakoyunlu, babasının kendisine "Derslerin kötü, sporu bırak derslerine çalış biraz" dediğini iddia ederek, bu yüzden kızdığını belirtti

ABONE OL