Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
İstanbul Sancaktepe'de ikamet eden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan 14 yaşındaki oğlunun cinayeti işlediği iddia ediliyor. Gözaltına alınan K.Karakoyunlu, babasının kendisine "Derslerin kötü, sporu bırak derslerine çalış biraz" dediğini iddia ederek, bu yüzden kızdığını belirtti
İstanbul'da olay, bugün saat 07.00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi.
TELEFON BAHANESİYLE EVE GERİ DÖNDÜHaberin videosu ve fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.
Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu’nun eşi, araçla oğlu 14 yaşındaki K.Karakoyunlu’yu okula götürmek için siteden çıktı. Telefonunu unuttuğunu söyleyen K.Karakoyunlu eve geri döndü.
ELİ KANLAR İÇİNDEN KOŞARAK ÇIKTI
Eve giren 14 yaşındaki çocuğun, odasında uyuyan babasını birçok yerinden bıçakladığı iddia edildi. Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuğun annesinin yanına koşarak evde yabancı birisinin olduğunu söylediği ileri sürüldü.
EŞİNİ KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜ
Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu’nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
ELLERİNDE KESİKLER TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından harekete geçen polis, elleri kanlı halde evden çıkıp kaçan avukatın oğlu K.Karakoyunlu’yu baraj yolunda yakaladı. Ellerinde kesikler bulunan K.Karakoyunlu şüpheli olarak gözaltına alındı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. Şüpheli K.Karakoyunlu’nun emniyetteki işlemler sürüyor.
“SPORU BIRAK DERSLERİNE ÇALIŞ”
Gözaltına alınıp önce hastaneye götürülen K.Karakoyunlu, polise babasıyla akşam tartıştığını söyledi. Babasının kendisine “Derslerin kötü, sporu bırak derslerine çalış biraz” dediğini ve bu yüzden kızdığını belirtti. Kendisinin basketbol sporunu sevdiğini babasının spor yapmasını engellediğini iddia etti.