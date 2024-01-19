Son dakika haberi Falyalı davasında karar çıktı! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında M.F. Söylemez ile Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. M.F. Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatine hükmetti. M.F. Söylemez'in tahliyesine de karar verildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:04 facebook

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