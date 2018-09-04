İlk basımı 1927 tarihinde yapılan ve sadece 250 adet basılan Osmanlıca Nutuk'u İzmit'teki bir sahafta satışa çıktı. Sahafın belirlediği fiyat ise 10 bin lira...

Caner Aktan'in haberine göre; Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde yaşayan ve uzun süredir sahaflık yapan 28 yaşındaki Samet Duman elindeki Osmanlıca Nutuk'u 10 bin lira karşılığında satma kararı aldı. 1927 yılında ilk seri baskı olan Nutuk, Osmanlıca yazılmış. O dönem TBMM'de bulunan 250 milletvekiline özel hazırlanan Nutuk'un bu serisi piyasada pek fazla bulunmuyor. Samet Duman, Sakarya Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisinin 4 bin lira teklif ettiğini ancak satmak istemediğini belirtti.







HUZUREVİNDEN SAHAFA

Samet Duman, Nutuk'a nasıl sahip olduğunu ise şöyle anlattı: "Huzur evinde yaşayan ve dükkânıma gelen bir kişi Nutuk'u masanın üzerinde bıraktı ve "bu senindir" dedi. Önce şaşkınlığa uğradım. Sonrasında çok değerli olduğu için alamayacağımı söyledim. Nutuk'u satmaya gelmediğini ve kendisini huzurevine bırakan çocuklarına vermek istemediğini söyledi. Eşi öldükten sonra çocukları tarafından huzurevine yerleştirilen adam Nutuk'u bana teslim etti. Böylece 1927 Osmanlıca basım protokol Nutuk benim elime geçmiş oldu."



ŞUANA KADAR 2 ADET GÖRÜLDÜ

Sadece 250 adet basılan Osmanlıca seriyle ilgili araştırma yaptığını anlatan sahaf Duman, "Sadece 2 adet tespit edebildim. Biri CHP Genel Merkezi'nde diğerinin ise Bursa'da bir sahafta olduğunu biliyorum.. Piyasada ender bulunan bir eser. Maddi değerinin yanı sıra manevi değeri de oldukça önemli." şeklinde konuştu.

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