Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; Niyazi Başar idaresindeki otomobil, Konya istikametinde ilerlerken, Seydişehir çıkışında yolda park halinde duran çekiciye arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Niyazi Başar ile kızları Gülşehir Başar ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eş Emine Başar ile kızı Ümmühan Başar ise Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden baba ve 2 kızının cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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