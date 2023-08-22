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        Haberler Gündem Eğitim Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar?

        Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü, öğrencilere araç gövde yapısı ve yüzey işleme teknolojileri konularında eğitim sunan bir akademik programdır. Bu bölüm, araçların gövde tasarımını anlamak, üretmek ve onarmak için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri öğretmeyi amaçlar. Otomotiv gövde ve yüzey işlem teknolojileri bölümü nedir? Bu bölümde öğrenciler, araç gövdelerinin tasarımı, imalatı, malzeme seçimi, mühendislik ve üretim süreçleri gibi konularda eğitim alırlar. Gelişen teknoloji ile birlikte iş alanları her geçen gün artmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 13:01 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:01
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        Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri bölümü nedir?
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        Mezunları genellikle otomotiv endüstrisinde çalışır. Örneğin, araç üretiminde gövde ve yüzey işleme işlemlerinin planlanması ve yönetimi, kalite kontrol, tasarım ve mühendislik gibi alanlarda çalışırlar. Ayrıca, araç bakımı ve onarımı, otomotiv parça imalatı, yenilikçi otomotiv teknolojileri ve materyalleri konularında da çalışabilirler.

        Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü İş İmkanları

        Otomotiv endüstrisi dışında, otomotiv parça üreticileri, yan sanayi şirketleri, malzeme tedarikçileri, araştırma kurumları ve devlet kurumları gibi çeşitli sektörlerde de iş olanakları bulunmaktadır. Özetlemek gerekirse, Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü, araç gövde ve yüzey işlem teknolojileri hakkında eğitim veren bir bölümdür. Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü İş İmkanları mezunları genellikle otomotiv endüstrisinde gövde ve yüzey işleme işlemlerinin planlanması ve yönetimi, kalite kontrol, tasarım ve mühendislik gibi alanlarda çalışırlar.

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        Ayrıca, araç bakımı ve onarımı, otomotiv parça üretimi, yenilikçi otomotiv teknolojileri ve malzemeleri konularında da çalışabilirler. Otomotiv teknolojisi, sizi günümüzün hızlı tempolu otomotiv endüstrisinde, oto tamir ve özel kaportadan otomotiv satış ve araştırmasına kadar hem uygulamalı hem de yönetim rollerine hazırlar.

        Otomotiv teknolojisi öğrencileri, otomobil tamiri ve satışı da dahil olmak üzere otomotiv ve talaşlı imalat endüstrisinde çeşitli kariyerlere hazırlanır. Tamirci okulları ve otomotiv teknolojisi çalışmaları, sizi otomotiv endüstrisinin ilerlemesine yardımcı olan liderlik ve araştırma kariyerlerinde çalışmaya da hazırlayabilir.

        Otomotiv Gövde Ve Yüzey İşlem Teknolojileri Mezunları Nerede Çalışır?

        Araç üretiminde gövde ve yüzey işleme işlemlerinin planlanması ve yönetimi, kalite kontrol, tasarım ve mühendislik gibi alanlarda çalışırlar. Ayrıca, araç bakımı ve onarımı, otomotiv parça imalatı, yenilikçi otomotiv teknolojileri ve materyalleri konularında da çalışabilirler. Peki, Otomotiv gövde ve yüzey işlem teknolojileri mezunları nerede çalışır?

        • Otomotiv Üreticileri
        • Yan Sanayi
        • Malzeme ve Kaplama Tedarikçileri
        • Kalite Kontrol ve Test Laboratuvarları
        • Araştırma ve Geliştirme Merkezleri
        • Eğitim ve Danışmanlık
        • Çevre ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı
        • Otomotiv Hizmetleri

        Otomotiv Gövde Ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

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        Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri bölümü, TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavı sonuçlarına dayalı olarak öğrenci kabul eden meslek yüksekokullarında bulunmaktadır. Otomotiv gövde ve yüzey işlem teknolojileri bölümü eğitim süresi kaç yıl? Bu bölüm, 2 yıllık bir öğrenim süresine sahiptir ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'ne göre 120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisini tamamlamak gerekmektedir. Öğrenciler, tercihlerini yaparken TYT puanlarına göre en uygun bölümleri seçmeyi unutmamalıdır.

        Bu bölüm, otomotiv endüstrisindeki gövde yapısı ve yüzey işlem teknolojilerinin temel prensiplerini öğreten bir programı kapsar. Otomotiv sektöründe uzmanlaşmayı hedefleyen öğrenciler için dikkat çeken bölümlerdendir. TYT sonuçlarına dayalı olarak öğrenci alması, farklı yetenek ve ilgi alanlarına sahip gençlere fırsat sunar. 2 yıllık öğrenim süresi, öğrencilerin kısa bir süre içinde mesleki beceri ve bilgi kazanmalarını sağlar. Otomotiv teknolojisi öğrencileri, otomobil tamiri ve satışı da dahil olmak üzere otomotiv ve talaşlı imalat endüstrisinde çeşitli kariyerlere hazırlanır

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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