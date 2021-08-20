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Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) geçtiğimiz hafta yapılan güncelleme, hem sektör hem de tüketici cephesinde heyecan yarattı.

Yapılan düzenleme ile yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 80 ÖTV dilimine geçişte matrah sınırı 130 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarıldı.

Bu da, 300 bin TL bandında satılan araçlara 50 bin TL'lik indirime yol açtı. Düzenleme öncesinde 230 bin TL'nin üstündeki otomobiller yüzde 80 ÖTV'ye tabi tutulurken, yapılan güncelleme ile bu sınır 265 bin TL'ye yükseltildi.

Gelişmeler ülke çapındaki bayilerde hareketlilik yaratırken, yetkili bayilerde araç bulma sorununu da beraberinde getirdi. Fakat, bayide bulunamayan sıfır kilometre araçların galeri vitrinlerinde sergilenmesi ise kafalarda soru işareti yarattı.

Biz de, okurlarımızdan bu yönde gelen soruları Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin'e yönelttik.

'ARAÇ BULMAK DAHA BÜYÜK SORUN HALİNE GELDİ'

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Turgay Mersin, ÖTV güncellemesi sonrası bayilerde hem fiziki hem de telefon trafiğinin arttığı vurgulayarak, "Araç bulmakta zaten son 3 aydır çip krizi nedeniyle sıkıntı vardı. Talep artınca, araç bulmak daha büyük bir sorun haline geldi" dedi.

Bayi teşkilatlarının her zaman önceliğinin perakende satış olduğunun altını çizen Mersin, "Perakende satış bizim için daha önemlidir. Çünkü, filo ve toplu satışlarda kâr marjı daha düşüktür. Ayrıca, perakende satışlarda servis dönüşleri de daha çok sayıda olur. Dolayısı ile, bayilerin galeri özelinde toplu satış yapma şansı yok" ifadeleri ile de bayilerin özellikle galerilere satış yaptığına yönelik iddialara da açıklık getirdi.

Turgay Mersin, talebi karşılayacak yeterli araç bulunabilirse ÖTV değişikliği sonrası pazarın yüzde 10 kadar büyüyebileceği de kaydetti.

Mersin, "Şuan için 850 bin adetlik pazar tahminimizi koruyoruz. Ümit ediyoruz ki, üreticiler ve distribütörler araç tedariki konusunda aksiyon alırlar. Önümüzdeki aylarda, araç bulma sorunun çözüleceğini umuyoruz" diye konuştu.

'NAKİT ALIMLAR ARTTI'

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin'e, geçtiğimiz aylarda BDDK'nın araç alımlarına getirdiği vade sınırlamasının etkilerini de sorduk.

Alınan kararın ardından nakit alımların arttığını aktaran Mersin, konu ile ilgili BDDK ile görüşme halinde olduklarını belirtti. Mersin, "BDDK yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, bu kararın sektöre zarar verebileceğini ilettik. Bu ay sonundaki satış rakamlarına göre, taksit konusunda yeni bir güncelleme yapılabilir" dedi.