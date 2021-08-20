Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil OYDER'den o iddiaya yanıt: 'Bayiden galeriye satış olmaz' - haberler
ABONE OL

OYDER'den o iddiaya yanıt: 'Bayiden galeriye satış olmaz'

Otomobillere uygulanan ÖTV'deki sürpriz düzenleme, sektörde hareketlilik yarattı. Yüksek talebe hazırlıksız yakalanan birçok bayide araç kalmazken, bayide bulunamayan sıfır araçların galeri vitrinlerinde sergilenmesi ise kafalarda soru işareti yarattı. Konu ile ilgili Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, "Perakende satış bizim için daha önemli. Çünkü, filo ve toplu satışlarda kâr marjı daha düşük. Dolayısı ile, bayilerin galeri özelinde toplu satış yapma şansı yok" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

OYDER'den o iddiaya yanıt: 'Bayiden galeriye satış olmaz' - haberler
HABERTURK.COM

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) geçtiğimiz hafta yapılan güncelleme, hem sektör hem de tüketici cephesinde heyecan yarattı.

Yapılan düzenleme ile yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 80 ÖTV dilimine geçişte matrah sınırı 130 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarıldı.

Bu da, 300 bin TL bandında satılan araçlara 50 bin TL'lik indirime yol açtı. Düzenleme öncesinde 230 bin TL'nin üstündeki otomobiller yüzde 80 ÖTV'ye tabi tutulurken, yapılan güncelleme ile bu sınır 265 bin TL'ye yükseltildi.

Gelişmeler ülke çapındaki bayilerde hareketlilik yaratırken, yetkili bayilerde araç bulma sorununu da beraberinde getirdi. Fakat, bayide bulunamayan sıfır kilometre araçların galeri vitrinlerinde sergilenmesi ise kafalarda soru işareti yarattı.

Biz de, okurlarımızdan bu yönde gelen soruları Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin'e yönelttik.

'ARAÇ BULMAK DAHA BÜYÜK SORUN HALİNE GELDİ'

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Turgay Mersin, ÖTV güncellemesi sonrası bayilerde hem fiziki hem de telefon trafiğinin arttığı vurgulayarak, "Araç bulmakta zaten son 3 aydır çip krizi nedeniyle sıkıntı vardı. Talep artınca, araç bulmak daha büyük bir sorun haline geldi" dedi.

Bayi teşkilatlarının her zaman önceliğinin perakende satış olduğunun altını çizen Mersin, "Perakende satış bizim için daha önemlidir. Çünkü, filo ve toplu satışlarda kâr marjı daha düşüktür. Ayrıca, perakende satışlarda servis dönüşleri de daha çok sayıda olur. Dolayısı ile, bayilerin galeri özelinde toplu satış yapma şansı yok" ifadeleri ile de bayilerin özellikle galerilere satış yaptığına yönelik iddialara da açıklık getirdi.

Turgay Mersin, talebi karşılayacak yeterli araç bulunabilirse ÖTV değişikliği sonrası pazarın yüzde 10 kadar büyüyebileceği de kaydetti.

Mersin, "Şuan için 850 bin adetlik pazar tahminimizi koruyoruz. Ümit ediyoruz ki, üreticiler ve distribütörler araç tedariki konusunda aksiyon alırlar. Önümüzdeki aylarda, araç bulma sorunun çözüleceğini umuyoruz" diye konuştu.

'NAKİT ALIMLAR ARTTI'

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin'e, geçtiğimiz aylarda BDDK'nın araç alımlarına getirdiği vade sınırlamasının etkilerini de sorduk.

Alınan kararın ardından nakit alımların arttığını aktaran Mersin, konu ile ilgili BDDK ile görüşme halinde olduklarını belirtti. Mersin, "BDDK yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, bu kararın sektöre zarar verebileceğini ilettik. Bu ay sonundaki satış rakamlarına göre, taksit konusunda yeni bir güncelleme yapılabilir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vestel’den Almanya’ya elektrikli araç şarj cihazı ihracatı
OTOMOBİL Almanya'daki araçları şarj edecek!
Toyota Türkiye'de üretime çip krizi arası
OTOMOBİL Sakarya'daki üretime çip krizi arası
TOGG Gemlik Tesisi'nde çalışmalar tam gaz devam ediyor
OTOMOBİL Yerli otonun fabrikasında son durum
Toyota Yaris'e yeni motor seçeneği
OTOMOBİL Yaris'e 1 litrelik motor geldi
Borusan Oto elektrikli otomobilleri kiralamaya başladı
OTOMOBİL Elektrikli otomobilleri kiraya çıkardı
Castrol Türkiye’de üst düzey atama
OTOMOBİL Castrol Türkiye’de üst düzey atama
Son dakika: İkinci el araçta ÖTV indirimi beklentisi - Haberler
OTOMOBİL İkinci el araçta ÖTV indirimi beklentisi
ÖTV'de yapılan güncelleme yerliye yaradı -haberler
OTOMOBİL ÖTV güncellemesi yerliye yaradı!
İlk yedi ayda otomotiv üretimi yüzde 11 arttı
OTOMOBİL Otomotiv üretimi Temmuz'da gaz kesti
Volkswagen Golf 8 fiyatı ne kadar? İşte Volkswagen Golf 2021 fiyat listesi
OTOMOBİL Volkswagen Golf 2021 fiyat listesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.