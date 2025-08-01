Oyuncu Necati Bilgiç'ten üzücü haber

'Namuslu', 'Milyarder' ve 'Arabesk' başta olmak üzere, Şener Şen ve Kemal Sunal ile pek çok filmde kamera karşısına geçen Necati Bilgiç'in huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı.

Yaşamını Bursa'da sürdüren 72 yaşındaki oyuncunun psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı öğrenildi.