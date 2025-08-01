Oyuncu Necati Bilgiç'ten üzücü haber
Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necati Bilgiç'in birkaç yıldır huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı. Bilgiç'in psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı öğrenildi
Giriş: 01.08.2025 - 13:01 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:32
'Namuslu', 'Milyarder' ve 'Arabesk' başta olmak üzere, Şener Şen ve Kemal Sunal ile pek çok filmde kamera karşısına geçen Necati Bilgiç'in huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı.
Yaşamını Bursa'da sürdüren 72 yaşındaki oyuncunun psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı öğrenildi.
Oyuncu, 2012 yılında 'Berlin Kaplanı'nda Ata Demirer ile birlikte rol almıştı.
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