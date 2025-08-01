Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Oyuncu Necati Bilgiç'ten üzücü haber - Magazin haberleri

        Oyuncu Necati Bilgiç'ten üzücü haber

        Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necati Bilgiç'in birkaç yıldır huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı. Bilgiç'in psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 13:01 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Namuslu', 'Milyarder' ve 'Arabesk' başta olmak üzere, Şener Şen ve Kemal Sunal ile pek çok filmde kamera karşısına geçen Necati Bilgiç'in huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı.

        Yaşamını Bursa'da sürdüren 72 yaşındaki oyuncunun psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı öğrenildi.

        Oyuncu, 2012 yılında 'Berlin Kaplanı'nda Ata Demirer ile birlikte rol almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #necati bilgiç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!