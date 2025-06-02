Oyuncu Saoirse Ronan ilk çocuğuna hamile
'Lady Bird', 'Küçük Kadınlar, 'İskoçya Kraliçesi Mary', 'The Outrun' gibi filmleriyle tanınan Saoirse Ronan, ilk bebeğini bekliyor
Saoirse Ronan, anne olmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki 'Lady Bird'ün yıldızı, ilk çocuğuna hamile.
ABD'de doğan İrlandalı oyuncu, 34 yaşındaki oyuncu eşi Jack Lowden ile Londra'da köpeğini gezdirmeye çıktığında belirginleşen karnıyla dikkat çekti.
Ronan ve Lowden çifti, Temmuz 2020'te İskoçya'nın Edinburgh şehrinde evlendi. İkili, 2018'de 'İskoçya Kraliçesi Mary' filminin setinde tanışmıştı. Filmde; Ronan başrolde, Lowden ise 'Kraliçe Mary'nin eşi 'Lord Darnley' rolündeydi.
Saoirse Ronan, 2020'de vizyona gören 'Küçük Kadınlar'da Emma Watson ve Florence Pugh ile başrolleri paylaştı