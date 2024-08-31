Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı

Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası göz yaşlarını tutamayan Öznur'u maçı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti.

Öznur'un bu madalyasıyla oyunların dördüncü gününde Türkiye'nin altın madalya sayısı 2'ye yükselirken toplamda ise madalya sayısı 8'e (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) çıktı.

16 YIL SONRA PARA OKÇULUKTA ALTIN MADALYA

Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı.