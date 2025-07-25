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        Haberler Magazin Ozzy Osbourne'nun son anları - Magazin haberleri

        Ozzy Osbourne'nun son anları

        Ozzy Osbourne'nun son anlarına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Osbourne, iki saat süren tıbbi müdahaleye rağmen hayata tutunamamış

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:05
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        Son anlarının detayları
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        Kelly Osbourne, 22 Temmuz'da hayatını kaybeden babası Ozzy Osbourne'nun ölümünden sonra sessizliğini bozarak açıklamada bulundu.

        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Babasının Birmingham'daki son konserinde kuliste Sid Wilson ile nişanlanan 40 yaşındaki Kelly Osbourne, yaptığı anma konuşmasında; "Kendimi mutsuz hissediyorum, çok üzgünüm. Sahip olduğum en iyi arkadaşımı kaybettim."

        Ozzy Osbourne'nun eşi Sharon Osbourne ise yaptığı açıklamada defin işleminin evlerinin bulunduğu 350 dönümlük bahçede gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

        Sharon Osbourne, yaptığı açıklamada, Ozzy Osbourne'nun son anlarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. İhbar üzerine bir ambulans helikopterini Osbourne'nun evine gönderildi. İki saat boyunca yapılan tıbbi müdahale sonuç vermeyince Ozzy Osbourne, hayatını kaybetti.

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