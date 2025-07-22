Ozzy Osbourne, hayatını kaybetti

OZZY OSBOURNE KİMDİR?

John Michael Osbourne, sahne adıyla Ozzy Osbourne, 1948 yılında İngiltere’de doğdu. Black Sabbath grubunun kurucu vokali olarak heavy metal müziğinin gelişiminde çığır açan efsanevi bir müzisyendir. 1979’da gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerinde de büyük başarılar elde etti; 'Crazy Train' ve 'Mama, I'm Coming Home' gibi hit şarkılarla tanındı. Müzik kariyerinin yanı sıra, ailesiyle birlikte rol aldığı 'The Osbournes' adlı reality şovla geniş kitlelere ulaştı. Ancak uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, sağlık sorunları ve sahnedeki sıra dışı davranışlarıyla da sıkça gündeme geldi. Kendine özgü karizması ve 'Prince of Darkness' (Karanlığın Prensi) lakabıyla rock tarihinin ikonik isimlerinden biri oldu.

Ozzy Osbourne, sahne kariyerini sonlandırmasının üzerinden üç haftadan kısa bir süre geçtikten sonra hayatını kaybetti. Memleketi Birmingham’da, 2005’ten beri ilk kez orijinal Black Sabbath üyeleriyle bir araya gelerek metal dünyasının en büyük isimlerinin katıldığı 'Back to the Beginning' adlı unutulmaz veda konserini sadece iki hafta önce gerçekleştirmişti. O gece seyircilere seslenen Osbourne, Parkinson hastalığının bir türü ve geçirdiği omurga ameliyatları gibi ağır sağlık sorunlarına değinerek, "Altı yıldır yataktaydım, ne hissettiğimi tahmin edemezsiniz. Yürekten teşekkür ederim" demişti.