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        Haberler Magazin Ozzy Osbourne sahnelere veda etti - Magazin haberleri

        Ozzy Osbourne sahnelere veda etti

        Ozzy Osbourne, 20 yıl aradan sonra orijinal Black Sabbath kadrosuyla memleketi İngiltere'nin Birmingham şehrinde son kez sahneye çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:22
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        Sahnelere veda etti
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        Ozzy Osbourne ve Black Sabbath son kez aynı sahnede buluştu. 40 binden fazla müzikseverin bir araya geldiği ‘Back to The Beginning’ adlı konserde Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm ve Steven Tyler da performans sergiledi.

        "NASIL HİSSETTİĞİMİ BİLEMEZSİNİZ"

        Parkinson hastalığıyla mücadele eden 76 yaşındaki Ozzy Osbourne, siyah bir tahtta oturarak şarkı söyledi. Sanatçı, Birmingham'da gerçekleşen konserde “Nasıl hissettiğimi bilemezsiniz. Kalpten teşekkür ederim” dedi.

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        20 yıl sonra ilk kez orijinal ‘Black Sabbath’ kadrosuyla sahneye çıkan Osbourne’a grubundaki arkadaşları Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward eşlik etti.

        ‘Heavy Metal Live Aid’ adı verilen gösteriden elde edilen gelirin hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.

        Fotoğraflar: AA, AP

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