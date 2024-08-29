Paris 2024 Paralimpik'te Abdullah Öztürk-Hatice Duman ikilisi elendi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında karışık çiftler XD7 sınıfında Abdullah Öztürk-Hatice Duman ikilisi elendi.
Abdullah Öztürk-Hatice Duman ikilisi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın masa tenisi branşında karışık çiftler XD7 sınıfında elendi.
South Paris Arena'da düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcular, son 16 turunda Slovakya'dan Boris Travnicek-Alena Kanova ikilisiyle karşılaştı.
Abdullah-Hatice ikilisi, setleri 8-11, 9-11, 8-11 kaybederek, Slovak rakiplerine 3-0 mağlup oldu.
Abdullah Öztürk çift erkekler ve bireyselde, Hatice Duman ise bireyselde oyunlara devam edecek.