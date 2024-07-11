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        Haberler Gündem İnfo Grafik Paris, Olimpiyat rekoruna gidiyor

        Tüm zamanların bilet satış rekoru

        Fransa'nın başkenti Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Organizasyonda Türkiye'yi, 18 branşta, 54 kadın ve 48 erkek toplam 102 sporcunun temsil edecek. 10.500 sporcu, 20.000 akredite gazeteci ve 45.000 gönüllünün yanı sıra milyonlarca seyirci 35 mekandaki 329 etkinliği izlemek için Paris'te olacak. Nisan 2024 itibariyle mevcut 10 milyon biletin yaklaşık 9 milyonu satıldığı Paris Olimpiyatları, Atlanta 1996'nın 8.3 milyon bilet satışlı önceki rekorunu şimdiden geçti. Oran olarak bakıldığında da Paris, daha önce mevcut tüm biletlerin yüzde 97'sinin satıldığı, Londra 2012 Olimpiyatları'nın rekorunu kırmaya çok yakın.

        Giriş: 11.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:40
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        #olimpiyat
        #Paris 2024 Olimpiyatları

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