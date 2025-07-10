Partnerinizin ilgisi aslında "lovebombing" olabilir! Sosyal medyada sıkça kullanılan "lovebombing" terimi nedir?

LOVE BOMBING: İLGİNİN ZEHİRLİ HALİ

Romantik ilişkilerin başlangıcında gösterilen yoğun ilgi ve sevgi, çoğu zaman partneri özel hissettirebilir. Ancak bu ilginin aşırıya kaçması, aslında “love bombing” adı verilen manipülatif bir davranış biçimine işaret edebilir. Sosyal medyada sıkça konuşulan bu terim, özellikle toksik ilişkilerin erken sinyallerini barındırmasıyla dikkat çekiyor.