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Pelinay Yiğit: İlişkimiz daha yolunda olamazdı!

Önceki gün oyuncu sevgilisi Ozan Dolunay ile birlikte el ele objektiflere yansıyan Pelinay Yiğit, ilişkisi hakkında konuştu. Ünlü model, "Her şey çok yolunda. Daha yolunda olamazdı!" ifadelerini kullandı

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  • Pelinay Yiğit: İlişkimiz daha yolunda olamazdı! Ozan Dolunay...

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı "Sırça" adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam gerçekleşti. Ozan Dolunay, geceye model sevgilisi Pelinay Yiğit ile birlikte el ele katıldı.
  • Pelinay Yiğit: İlişkimiz daha yolunda olamazdı! Ozan Dolunay...

    "ÇOK TAKILMIYORUM"

    Rol aldığı son iki dizi projesinde istediği başarıyı elde edemeyen Dolunay, konuyla alakalı konuştu. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, "Bu işin doğasında var. Herkesin başına gelebilir. Çok takılmıyorum." diye konuştu.
  • Pelinay Yiğit: İlişkimiz daha yolunda olamazdı! Ozan Dolunay...

    "İLİŞKİMİZ DAHA YOLUNDA OLAMAZDI!"

    İlişkileri hakkında konuşan Pelinay Yiğit ise, "Her şey çok yolunda. Daha yolunda olamazdı!" dedi.
  • Pelinay Yiğit: İlişkimiz daha yolunda olamazdı! Ozan Dolunay...

    AŞKLARINI BU FOTOĞRAFLA İLAN ETMİŞLERDİ

    "Tatlı Küçük Yalancılar", "Yüksek Sosyete" ve "Zalim İstanbul" gibi dizilerde rol aldıktan sonra şöhreti yakalayan Ozan Dolunay, geçtiğimiz yıl yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Bir dönem rol arkadaşı Bahar Şahin ile adı anılan Dolunay, model Pelinay Yiğit ile ilişki yaşadığını duyurmuştu. Aşıklar, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu fotoğrafla ilan etmişti.
  • Pelinay Yiğit: İlişkimiz daha yolunda olamazdı! Ozan Dolunay...

    Ozan Dolunay, daha önce verdiği bir röportajda, "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı..." açıklamasını yapmıştı.
  • Pelinay Yiğit: İlişkimiz daha yolunda olamazdı! Ozan Dolunay...

    Ozan Dolunay ile sevgilisi Pelinay Yiğit

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