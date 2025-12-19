Pendik'te 10 katlı binada yangın paniği

Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesi Risale Sokak'taki 10 katlı binada saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Binanın 3'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede tüm daireye sardı. Mahalle sakinleri panikle sokağa çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜST KATLARDAKİLER MAHSUR KALDI

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.