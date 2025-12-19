Habertürk
        Pendik'te 10 katlı binada yangın paniği

        Pendik'te 10 katlı binada yangın paniği

        İstanbul Pendik'te 10 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 06:57 Güncelleme: 19.12.2025 - 06:57
        Pendik'te 10 katlı binada yangın paniği
        Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesi Risale Sokak'taki 10 katlı binada saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

        Binanın 3'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede tüm daireye sardı. Mahalle sakinleri panikle sokağa çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÜST KATLARDAKİLER MAHSUR KALDI

        Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        #Pendik
        #istanbul
        #haberler
