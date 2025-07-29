Pezeşkiyan'dan 'Zengezur Koridoru' açıklaması

İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde Pezeşkiyan'ın Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmanın metni yayımlandı.

AA'nın haberine göre; konuşmasında komşular ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin önemini vurgulayan Pezeşkiyan, bu bağlamda "kuzeybatıdaki sınır geçişi" diyerek Zengezur Koridoru konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, "Komşularımız ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geniş bir perspektiften değerlendirdiğimizde ülkenin kuzeybatısındaki sınır geçişleri gibi detaylı konular hakkında endişelenmemize gerek yok." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, "Komşularımızla ilişkilerimizi, sınır engellerini kaldırma ve ekonomilerimizi kapsamlı bir şekilde birbirine bağlama çerçevesinde ele almalıyız. Hassasiyetleri azaltmalı ve yapıcı etkileşimleri genişletmeyi düşünmeliyiz" dedi.