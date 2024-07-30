Malatya'da polis memuru M. Baytok, babasına ait markette aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada beylik tabancasıyla annesi Gülhan Baytok (59) ile akrabaları Abdullah Çay (35) ve Şeref Çay’ı (60) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladı.

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Babasının işlettiği markete giden polis memuru M. Baytok ile burada annesi ve akrabaları arasında aile içi anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M. Baytok, yanındaki beylik tabancasını çekip, rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Baytok’un annesi Gülhan Baytok (59) ile Abdullah Çay, Şeref Çay, R. Çay ve K. Çay yaralandı.

Fotoğraf: İHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülhan Baytok, Abdullah Çay ve Şeref Çay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından M. Baytok meslektaşlarına teslim oldu.

Polis ekipleri, markette incelemede bulunurken, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir