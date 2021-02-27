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Prens Harry tur otobüsünde merak edilen soruları yanıtladı

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki unvanlarını bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, CBS'in ünlü programı The Late Late Show'a konuk oldu. Sunucu James Corden'a konuşan Harry, Kraliyet'ten ayrılma nedenine ilişkin yaptığı açıklamada "İngiliz basınının nasıl olabileceğini hepimiz biliyoruz ve bu ruh sağlığımı mahvediyordu" dedi. Ayrıca Kraliçe Elizabeth'in, torunu Archie'ye gönderdiği hediyeyi söyledi

Otobüste soruları yanıtladı... Kraliçeden Archie'ye ilginç hediye - Haberler
Otobüste soruları yanıtladı... Kraliçeden Archie'ye ilginç hediye
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Kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Prens Harry, ünlü televizyon programı The Late Late Show'a konuk olarak sunucu James Corden'ın sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini mektupla bildiren Prens Harry, çift katlı otobüste Los Angeles'ı turladı.

AKIL SAĞLIĞIMI MAHVEDİYORDU

Prens Harry, "Bu hiçbir zaman bir şeyleri bırakmak ya da kaçmak değildi. Buna geri çekilmek diyebiliriz. Birçok kişinin görebildiği gibi çok zor bir çevre. Hepimiz İngiliz basınının nasıl olabileceğini biliyoruz ve bu akıl sağlığımı mahvediyordu. Bunun zehirli bir şey olduğunu düşünüyordum. Ben de her eş ve babanın yapacağını yaptım ve ailemi oradan çıkardım ama asla çekip gitmedim" dedi.

"THE CROWN KONUSUNDA DAHA RAHATIM"

Ünlü Netflix dizisi The Crown hakkında da konuşan Prens Harry, "Ailem, karım ya da kendim hakkında yazılan hikayeleri görmektense 'The Crown' konusunda daha rahatım çünkü bu bir kurgu, nasıl isterseniz öyle alabilirsiniz. Ancak basında bunlar gerçeklermiş gibi yansıtılıyor çünkü sözde haber sizsiniz" diye konuştu.

Corden'ın 'Dizide sizi canlandıracak olsalar hangi aktörün senin karakterini oynamasını istersin?' sorusuna ise Prens Harry Damian Lewis'i tercih ettiğini söyledi. James Cordan, Prens Harry'nin telefonundan Meghan Markle'ı da aradı.

KRALİÇE WAFFLE MAKİNESİ GÖNDERMİŞ

Prens Harry ayrıca bir yaşındaki oğlu Archie'nin ilk kelimesinin 'timsah' olduğunu ve kraliçenin ona Meghan Markle'ın yanıtı üzerine Noel hediyesi olarak bir waffle makinesi gönderdiğini belirtti. Prens Harry, "Kraliçe ve Prens Philip, Archie'yi düzenli olarak Zoom'da görüyor" şeklinde açıklama yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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