Prenses Kate, eşi Prens William ve Kral Charles ile birlikte Katar Emiri ve eşini ağırladı

Kanser teşhisi sonrası kemoterapi tedavisinin bittiğini eylül ayında açıklayan Prenses Kate Middleton, o tarihten bu yana sadece büyük çaplı kraliyet görevlerinde bulunuyor.

Dün, eşi Prens William ve Kral Charles ile birlikte Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile eşi Şeyha Jawaher'i ağırladı.