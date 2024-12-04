Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prenses Kate, eşi Prens William ve Kral Charles ile birlikte Katar Emiri ve eşini ağırladı - magazin haberleri

        Prenses Kate, eşi Prens William ve Kral Charles ile birlikte Katar Emiri ve eşini ağırladı

        Eylül ayında kemoterapiyi tamamlayan Prenses Kate Middleton, büyük çaplı kraliyet görevlerinden birine katıldı. Eşi Prens William ve kayınpederi Kral Charles ile birlikte Katar Emiri ve eşini ağırlayan Middleton, Kraliçe Elizabeth'in küpelerini taktı ve misafire özel renk seçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 10:25 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kanser teşhisi sonrası kemoterapi tedavisinin bittiğini eylül ayında açıklayan Prenses Kate Middleton, o tarihten bu yana sadece büyük çaplı kraliyet görevlerinde bulunuyor.

        Dün, eşi Prens William ve Kral Charles ile birlikte Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile eşi Şeyha Jawaher'i ağırladı.

        2

        Göğüs enfeksiyonunun etkilerinin devam etmesiyle nedeniyle Kraliçe Camilla resmi buluşmada yer almadı.

        Katar Emiri ve eşinin İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret için başkent Londra'da düzenlenen törende, At Muhafızları Geçit Töreni yapıldı.

        3

        KATAR BAYRAĞININ RENGİNİ SEÇTİ

        Prenses Kate Middleton, törende İngiliz moda tasarımcısı Sarah Burton'ın elinden çıkma bordo palto, şapka, aynı renkte çizme ve eldivenle hazır bulundu. Bu renk seçiminin misafirlerin ülkesi Katar bayrağının rengine gönderme olması dikkat çekti.

        4

        KRALİÇE'DEN KALMA KÜPELERİ TAKTI

        Prenses Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'ten kalan Bahreyn incili damla küpeleri ve Prens Philip'in Nisan 2021'deki cenazesinde taktığı Japon inci gerdanlığıyla beğeni topladı.

        5

        At Muhafızları Geçit Töreni'ndeki selamlamanın ardından Prenses Kate ile Prens William çiftiyle Kral Charles, Katarlı konuklarıyla birlikte bir araba alayıyla Buckingham Sarayı'na gitti.

        Ziyaret, öğle yemeği ve Kraliyet Koleksiyonu'ndan Katar'ı ilgilendiren hazinelerin incelenmesiyle devam etti.

        6

        ZİYAFETE KATILMADI

        İki günlük ziyaret, dün akşam Buckingham Sarayı'nda verilen ziyafetle sona erdi.

        İyileşme süreci devam eden Kate Middleton akşam yemeğine katılmazken, Kraliçe Camilla akşam yemeğinde eşi Kral Charles ile birlikte konuklarına eşlik etti.

        7

        Mart ayında kanser tedavisi gördüğünü açıkladıktan sonra 2024'ün büyük bölümünde kraliyet görevlerinden uzak olan Prenses Kate Middleton, kemoterapiyi tamamladığını 9 Eylül'de duyurmuştu.

        8

        Galler Prensesi, kraliyet ailesiyle birlikte ilk büyük görevine 9 Kasım'da katılmıştı. Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen Kraliyet İngiliz Lejyonu Anma Festivali'nde eşi Prens William ile birlikte boy göstermişti.

        #kraliyet
        #Kral Charles
        #Prenses Kate Middleton
        #Prens William
        #Katar Emiri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'