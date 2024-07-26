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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Şimşek'ten COVID-19 açıklaması: Kalabalıklardan uzak durma ve maske takma zamanı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Prof. Dr. Şimşek'ten COVID-19 açıklaması: Kalabalıklardan uzak durma ve maske takma zamanı

        COVID-19'un yeni varyantla bir pik daha yaptığını belirten Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Yaşlılar, birden fazla ek, ağır hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmışlar, gebeler için kalabalıklardan uzak durma ve maske takma zamanı" uyarısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 11:23 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:23
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        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
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        Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, COVID-19'un halen mevsimsel özellik göstermediğini ve yeni varyantla pik yaptığını açıklayarak, risk grubunda bulunanlara uyarılarda bulundu.

        Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz
        Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz

        Prof. Dr. Yavuz, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "COVID-19 halen mevsimsel özellik göstermiyor, yani nezle, grip gibi bir kış hastalığı değil, şu anda da yeni varyantla (muhtemelen JN1 soyundan KP3 veya LB.1) bir pik daha yapıyor."

        Prof. Dr. Yavuz, "Yaşlılar, birden fazla ek, ağır hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmışlar, gebeler için kalabalıklardan uzak durma ve maske takma zamanı. Doğrudur, çok sıkıcı ve acı ama gerçek" ifadelerini kullandı.

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