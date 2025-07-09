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        Haberler Bilgi Spor PSG-REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE || Gözler Arda Güler’de! TRT 1 ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası PSG-Real Madrid maçı canlı yayın izle ekranı

        PSG-Real Madrid maçı canlı izle! TRT 1 ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası PSG-Real Madrid maçı canlı yayın izle

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada gözler A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı Arda Güler'de olacak. Kazanan ekip, finalde Chelsea ile mücadele edecek. Kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyen Türk futbolseverler PSG-Real Madrid maçı canlı izle linki için araştırmalara başladı. Dev maç, TRT 1'den yayınlanacak. İşte, TRT 1 ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası PSG-Real Madrid maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 15:27 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:27
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        İki dev takım Paris Saint-Germain ile Real Madrid 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Metlife Stadı’nda oynanacak mücadelede gözler A Milli Takımımızın genç futbolcusu Arda Güler’de olacak. Kazanan takım, finalde Chelsea’nın rakibi olacak. Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, arama motorları üzerinden PSG-Real Madrid maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başlandı. İşte, TRT 1 ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası PSG-Real Madrid maçı canlı yayın izle linki...

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        PSG-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        PSG-Real Madrid maçı, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü yani bu akşam oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

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        PSG-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Kazanan ekip, 13 Temmuz'da Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

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        PSG-REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

        PSG-Real Madrid maçında milli futbolcu Arda Güler'in PSG ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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        PSG-REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Doue, Barcola

        REAL MADRİD: Courtois, Alexander-Arnold, Garcia, Rüdiger, Asencio, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Vinicius Jr., Gonzalo

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        TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİLERİ

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans

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