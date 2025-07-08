FIFA Kulüpler Dünya Kupası dev bir maça sahne olacak. Turnuvanın yarı finalinde Paris Saint-Germain ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlılarda gözler Arda Güler'de olacak. İspanyol devi, Fransız temsilcisini mağlup ederek finale yükselmeyi hedefliyor. Fransız ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı Kulüpler Kupası'nda da sürdürmek istiyor. Peki PSG-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finali PSG-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…